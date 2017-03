Napoli/ Calciomercato News, ag. Gonalons: Lione a vita? Non è detto. Pronti a trattare (oggi, 18 marzo 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, AG.GONALONS: LIONE A VITA? NON E' DETTO. PRONTI A TRATTARE (OGGI, 18 MARZO 2017) – L'agente di Maxime Gonalons, un vecchio obiettivo di calciomercato del Napoli, ha rilasciato un'intervista molto interessante. Frederic Guerra ha spiegato a Radio Crc della situazione del proprio assistito, diventato nel frattempo una vero e proprio punto fermo del Lione: “Non posso parlare male di Napoli perché ci sono nato, ma paga la reputazione che c’è in giro fa male più di ogni altra cosa. Napoli è una città che fa paura ai giocatori e lo so bene che tutto ciò che si dice è sbagliato e infatti vorrei che i giocatori facessero un tour in città prima di parlare. Gonalons capitano del Lione a vita? No, dobbiamo aspettare perché non è detto che resti al Lione. Se pure Gonalons volesse venire a Napoli, credo che adesso i napoletani non lo vorrebbero. Ove mai il Napoli fosse interessato a lui, se ne può parlare”.

