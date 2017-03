Roma/ Calciomercato News, Manchester City su Rudiger: pronti 35 milioni di euro (oggi, 18 marzo 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MANCHESTER CITY SU RUDIGER: PRONTI 35 MILIONI DI EURO (OGGI, 18 MARZO 2017) – Il calciomercato della Roma è già entrato nel vivo, nonostante manchino ancora circa tre mesi all'apertura ufficiale della sessione estiva. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Manchester City avrebbe messo nel mirino Antonio Rudiger, duttile difensore giallorosso già nel mirino di numerosi top club eurpei, tra cui il Chelsea di Antonio Conte. I citizens sembra abbiano intenzioni serie, visto che sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta allettante di 35 milioni di euro. Di fronte a una cifra simile la Roma potrebbe vacillare, non solo per la possibilità di ottenere una clamorosa plusvalenza, ma anche e soprattutto per l'occasione di poter ottenere denaro liquido con cui effettuare il calciomercato in entrata. Intanto, sul fronte allenatori, resta sempre calda la situazione relativa al futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano continua ad essere accostato con insistenza alla Juventus.

© Riproduzione Riservata.