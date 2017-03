Juventus/ Calciomercato News, in Spagna sono sicuri: a giugno arriva N'Zonzi (oggi, 19 marzo 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DALLA SPAGNA: TUTTO FATTO PER L'ARRIVO DI N'ZONZI (OGGI, 19 MARZO 2017) - La Juventus ha già iniziato a guardarsi intorno in vista del calciomercato estivo. I bianconeri stanno monitorando con attenzione la situazione relativa al futuro di numerosi giocatori, per lo più centrocampisti. La mediana è il reparto che dovrà essere rinforzato con attenzione, visto che al termine della stagione, con ogni probabilità Sami Khedira saluterà l'Italia. Quali sono dunque i nomi nel mirino della Vecchia Signora? In prima fila troviamo i soliti Tolisso e Verratti, ma attenzione a Steven N'Zonzi. Dalla Sapgna è infatti arrivata una clamorosa indiscrezione riguardante il centrocampista del Siviglia. Secondo As, N'Zonzi avrebbe già trovato un accordo con la Juventus. La trattativa – prosgue il quotidiano spagnolo – potrebbe definitivamente chiudersi sulla base di circa 30 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.