Napoli/ Calciomercato News, l'Atletico Madrid in pressing su Ghoulam (oggi, 19 marzo 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L'ATLETICO MADRID IN PRESSING SU GHOULAM (OGGI, 19 MARZO 2017) – Il calciomercato estivo del Napoli si preannuncia caldissimo. Il motivo è presto detto, visto che il club azzurro dovrà (e vorrà) provare a blindare in ogni modo i suoi giocatori più rappresentativi. In questo momento ci sono tre giocatori in bilico, con il futuro ancora tutto da scrivere. Dries Mertens, Lorenzo Insigne ma soprattutto Faouzi Ghoulam. Il terzino ha diversi estimatori all'estero e non sembra non essere intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2018. Come riportato da Rai Sport, l'Atletico Madrid sarebbe uscito allo scoperto e avrebbe presentato al Napoli la sua offerta per Ghoulam. I Colchoneros potrebbero addirittura inserire nella trattativa il cartellino di Sime Vrsaljko, ex Sassuolo e in passato già vicino al Napoli. Intanto l'attaccante del Chievo, Roberto Inglese ha commentato così il presunto interesse del club azzurro nei suoi confronti ai tempi del Carpi: “Giuntoli mi voleva al Napoli? Non avrei mai accettato – ha detto il giocatore a La Gazzetta dello Sport - non era il momento giusto. Se non sei un fenomeno, e io non lo sono, devi fare molta esperienza".

