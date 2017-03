Roma/ Calciomercato News, Giovanni Simeone per l'attacco; Di Francesco per la panchina (oggi, 19 marzo 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GIOVANNI SIMEONE PER L'ATTACCO; DI FRANCESCO PER LA PANCHINA (OGGI, 19 MARZO 2017) – La Roma pensa a come ringiovanire la rosa in vista del calciomercato estivo. A circa tre mesi dall'apertura ufficiale della sessione estiva iniziano già a circolare i primi nomi seguiti dal club giallorosso. Tra questi ci sarebbe un giocatore della Serie A: Giovanni Simeone, centravanti in forza al Genoa. Il ragazzo piace moltissimo alla Lazio ma, secondo quanto riferito da Sky, l'agente dell'argentino avrebbe ricevuto un'offerta anche dalla Roma, che si unisce al club delle pretendenti in cui figurano anche Milan e Inter. Capitolo panchina: il futuro di Luciano Spalletti è sempre più un rebus. Nel caso in cui il tecnico toscano dovesse salutare al termine del campionato, la Roma ha già pensato all'eventuale alternativa. Per La Nazione, si tratterebbe di Eusebio Di Francesco, attuale allenatore del Sassuolo. Su di lui è forte anche l'interesse della Fiorentina, che starebbe monitorando il coach dei neroverdi per il dopo Paulo Sousa.

