Inter/ Calciomercato news, contatti avviati con l'agente per Kevin Strootman (oggi, 20 marzo 2017)

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: CONTATTI AVVIATI PER KEVIN STROOTMAN (OGGI 20 MARZO 2017) - Il centrocampista olandese della Roma, Kevin Strootman, sembra essere tornato al top dopo i ripetuti infortuni al ginocchio. Inevitabilmente le voci di calciomercato lo vedono lontano dalla Capitale nella sessione estiva del calciomercato, con l'Inter che starebbe facendo qualche pensierino per arrivare al suo cartellino. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' la dirigenza giallorossa vorrebbe blindare Strootman ma il suo contratto è in scadenza nel 2018 quindi non sarà affatto facile arrivare ad un accordo in tempi brevi. Per questo motivo l'Inter starebbe già sondando il terreno con l'entourage del centrocampista olandese, lo stesso di De Vrij della Lazio ritenuto un obiettivo concreto da parte di Piero Ausilio. Pare ci sia stata addirittura un'apertura per la cessione di Strootman, i tifosi nerazzurri sognano di vederlo già con la maglia dell'Inter ed insieme a Gagliardini andrebbe a completare un reparto già di per sé equilibrato.

