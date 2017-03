INTER, CALCIOMERCATO NEWS: FUTURO DI PIOLI ANCORA IN BILICO? SUNING RIFLETTE (OGGI 20 MARZO 2017) - Il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, non sa ancora quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione. Il pari contro il Torino sembra non esser piaciuto molto alla dirigenza nerazzurra, ecco che tornano quindi le incertezze attorno al futuro della panchina. Come riportato da 'Tuttosport' la società e Stefano Pioli continuano a ribadirsi fiducia e stima reciproca, parlando pubblicamente anche di progetti da fare in futuro. Suning intanto ha già contattato Antonio Conte ed osserva da lontano quello che sta succedendo a Madrid per quanto riguarda il Cholo Simeone. Difficilmente il tecnico del Chelsea approderà a Milano senza la Champions League, idem per quanto riguarda Simeone, mentre Pioli dovrà convincere a suon di risultati il proprio presidente per la riconferma. Ci sono ancora cinque scontri diretti contro Sampdoria, Milan, Fiorentina, Napoli e Lazio, il futuro non è ancora deciso e questi ultimi mesi di campionato saranno sicuramente decisivi, Champions o no.

© Riproduzione Riservata.