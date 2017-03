Juventus/ Calciomercato news, Calamassi: Tolisso? No, un altro francese… (esclusiva)

Il francese Corentin Tolisso, 22 anni, centrocampista del Lione (LAPRESSE)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: IL PARERE DI VENZO CALAMASSI (ESCLUSIVA) - Altra vittoria per la Juventus, che arriva alla pausa per le nazionali con 8 punti di vantaggio sulla Roma. Le voci di calciomercato intanto avvicinano ai bianconeri il nome di Correntin Tolisso, centrocampista classe 1994 in forza al Lione. Anche il suo compagno Alexandre Lacazette, punta classe 1991, potrebbe entrare nei radar della Juventus che per la difesa pensa ancora a De Sciglio. Chiaramente le risorse di Marotta e Paratici saranno maggiori in caso di vittorie importanti, come lo scudetto e la Champions League… Per uno sguardo di prospettiva in casa Juventus ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva l’agente Venzo Calamassi.

Si parla già molto di Tolisso come di un possibile acquisto per la Juventus… Sinceramente non mi sembra un giocatore che possa far fare alla Juventus un salto di qualità. Non credo che potrebbe togliere il posto agli attuali titolari, anche se dovendo ancora compiere 23 anni può garantire dei margini di miglioramento.

Nel Lione gioca anche Lacazette, in gol contro la Roma: possibile obiettivo per l’attacco della Juventus? Lui è già un giocatore più formato e di livello più alto, è un attaccante di notevole valore basti pensare che da 4 stagioni passa i 20 gol stagionali. Se la Juventus dovesse cedere uno dei suoi attaccanti attuali Lacazette potrebbe diventare un obiettivo più serio.

De Sciglio arriverà a Torino nella prossima stagione? Può giocare su entrambe le fasce, pur essendo un destro naturale, ed anche per questo piace alla Juventus. Farebbe comodo ai bianconeri ma prima bisogna passare dal Milan e dai suoi misteri societari, ancora in via di definizione.

Asamoah invece rimarrà alla Juventus o sarà ceduto in estate? Spero rimanga, anche quest’anno quando chiamato in causa si è sempre reso utile. Si è visto a Marassi: un suo gran cross ha permesso a Cuadrado di trovare il tempo e lo stacco giusti, per il gol della vittoria. Ora che mi sembra tornato in forma sarebbe un peccato cederlo.

Neto lascerà la Juventus? Anche Neto quando è stato chiamato all'opera ha fatto bene. Potrebbe andarsene se arrivasse un grande portiere come lo stesso Donnarumma. Del resto Buffon non riesce a avere il rendimento di un tempo, anche per lui passano gli anni. Anche se penso possa durare ancora una stagione ad alto livelli.

(Franco Vittadini)

