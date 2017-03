JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: MANDZUKIC IL SACRIFICATO PER ARRIVARE A SANCHEZ? (OGGI 20 MARZO 2017) - La Juventus potrebbe decidere di cedere Mario Mandzukic in vista della sessione estiva del calciomercato, soprattutto per far cassa e reinvestire in un top player. Il giocatore croato si trova molto bene nel nuovo modulo varato da Massimiliano Allegri, il 4-2-3-1 che lo vede agire da esterno sinistro ma ci sono anche diverse pretendenti per il suo cartellino a fine stagione. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', l'idea della Juventus sarebbe quella di privarsi di Mario Mandzukic per arrivare ad Alexis Sanchez, giocatore in rottura con l'Arsenal che starebbe già cercando una nuova squadra in vista della prossima stagione. Il giocatore cileno sarebbe perfetto nel modulo di Allegri, come esterno, ma bisognerà convincere il club inglese a trattare a cifre modiche, considerando che si tratta di una cessione eccellente per l'Arsenal. Mandzukic aspetta di conoscere il suo futuro, tutte le strade portano alla cessione ma il calciomercato è come sempre imprevedibile.

© Riproduzione Riservata.