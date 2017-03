JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: IL RINNOVO DI DYBALA SLITTA ANCORA? (OGGI 20 MARZO 2017) - In casa Juventus hanno deciso di blindare Paulo Dybala in vista delle prossime sessioni di calciomercato ma nonostante l'accordo sul rinnovo arrivato dal mese di dicembre l'attaccante argentino non ha ancora firmato il prolungamento. Dybala guadagnerà circa sette milioni di euro all'anno (tra premi e bonus) avvicinandosi quindi alla somma percepita da Higuain, ma per il momento sembra esser tutto rinviato. I motivi dei continui rinvii sono legati principalmente ai problemi personali che hanno costretto a rimandare il viaggio al procuratore dell'argentino, Pierpaolo Triulzi, ma ci sono anche dei dettagli legati allo sponsor tecnico che accoglierà Dybala dopo la firma del rinnovo. Cause burocratiche che richiederanno ancora del tempo, l'argentino è sicuro della sua scelta questo sarà un patto di fiducia che lascerà la Juventus tranquilla in vista della prossima estate visto che ci sono state numerose voci di calciomercato che vedevano l'argentino verso il Barcellona.

© Riproduzione Riservata.