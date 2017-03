Milan/ Calciomercato news, Donnarumma: spero di restare, pensa a tutto Raiola (oggi, 20 marzo 2017)

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA GIANLUIGI DONNARUMMA (OGGI 20 MARZO 2017) - Gianluigi Donnarumma si appresta a vivere questi giorni di ritiro con la Nazionale italiana, ed intercettato alla stazione di Firenze prima della partenza per Coverciano ha parlato del suo futuro e di quanto successo durante l'ultima partita di campionato contro la Juventus. "Spero di restare al Milan, sono fortemente legato a questa squadra. Il mio agente Raiola penserà a tutto, anche per il rinnovo" le parole del portiere rossonero che attende il closing per poter firmare il primo contratto da professionista con il Milan, visto che ha compiuto diciotto anni pochi giorni fa. "Non è successo niente con i giocatori della Juve, ero solo arrabbiato per aver perso in quel modo. Non c'è niente da chiarire" continua Donnarumma che ribadisce la sua volontà di restare a Milano anche i prossimi anni nonostante le continue voci di calciomercato che lo accostano anche alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. "Meret? Può essere il mio vice, l'ho conosciuto in Under 21, sta facendo grandi cose" conclude Donnarumma.

