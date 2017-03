Milan/ Calciomercato news, sirene inglesi per Suso: verrà blindato? (oggi, 20 marzo 2017)

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: SIRENE INGLESI PER SUSO, VERRA' BLINDATO? (OGGI 20 MARZO 2017) - Mancano ancora diversi mesi per la sessione estiva del calciomercato ma in casa Milan si comincia a pensare ai giocatori da blindare per evitare cessioni eccellenti. Il primo nome è quello di Suso, uno dei migliori nel club allenato da Vincenzo Montella, il suo attuale infortunio pesa al Milan. Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' il Tottenham ha messo gli occhi sul giocatore spagnolo ed è pronto a fare un'offerta al Milan in vista della prossima estate. Isco del Real Madrid e Ross Barkley dell’Everton sono i giocatori visionati dal club inglese, tra cui rientra proprio Suso che ha convinto il Tottenahm a suon di ottime prestazioni. Il Milan dovrà quindi fare in modo di blindarlo per trattenerlo in Italia: da segnalare anche l'interesse dell'Atletico Madrid che vorrebbe riportare il giocatore in Spagna (Suso ha militato nell'Almeria nella stagione 2013-2014), il Cholo Simeone potrebbe sfidare il Tottenham offrendo una cifra superiore al club rossonero. Si pensa al rinnovo?

