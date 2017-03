Napoli/ Calciomercato news, Insigne sul rinnovo: i matrimoni si fanno in due (oggi, 20 marzo 2017)

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: INSIGNE SUL RINNOVO (OGGI 20 MARZO 2017) - Lorenzo Insigne è pronto per la nuova avventura in Nazionale, dopo la convocazione di mister Ventura per le gare contro Albania ed Olanda. L'attaccante sta dando parecchie soddisfazioni al Napoli ma il rinnovo del contratto tarda ad arrivare ed il calciomercato è sempre alle porte. Intercettato dai microfoni di 'Rai Sport' alla partenza per Coverciano, Insigne ha parlato proprio del rinnovo con il Napoli: "I matrimoni si fanno sempre in due, ho sempre dato la disponibilità al Napoli, poi il presidente De Laurentiis lo sapete com'è. Aspetto e vedremo cosa accadrà" commenta Insigne orgoglioso anche di quanto fatto dal club azzurro in Champions, nonostante la sconfitta contro il Real Madrid. "Siamo una grande squadra, io sto bene qui e sto dando il massimo, fino a quando il presidente mi darà l'opportunità di fare grandi cose con questa maglia io risponderò sempre presente, il futuro nessuno può conoscerlo" conclude l'attaccante azzurro, pronto a riempire d'orgoglio anche il ct Ventura.

© Riproduzione Riservata.