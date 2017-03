Napoli/ Calciomercato news, rinnovo lontano per Mertens: cessione in estate? (oggi, 20 marzo 2017)

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: MERTENS IL SACRIFICATO IN ESTATE? (OGGI 20 MARZO 2017) - Il Napoli deve decidere il futuro di Dries Mertens nei prossimi due mesi. Il giocatore belga ha ancora un anno di contratto con il club azzurro ma continua a dire di no alle eventuali proposte di rinnovo. La situazione per ora non accenna a sbloccarsi: Mertens chiede oltre quattro milioni di euro di ingaggio e De Laurentiis non è ancora pronto ad esaudire le sue richieste. Mertens è diventato fondamentale per il Napoli in questa stagione, il tecnico Sarri non riesce a fare a meno di lui ma è consapevole che qualcosa in estate potrebbe cambiare con il calciomercato. "Se un giocatore o un procuratore hanno altre idee, l'allenatore non può fare molto, sono situazioni che deve risolvere la società, più facilmente lo farà, meno problemi avremo" le parole di Sarri nel post partita contro l'Empoli visibilmente preoccupato in caso di cessioni eccellenti. "Non essere sicuri di rimanere può far venire meno lo spirito di appartenenza ad un progetto, ma non credo sia il caso dei miei giocatori" conclude il tecnico.

