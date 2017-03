Roma/ Calciomercato news, Frangiamone: se Spalletti lascia c’è una pista più probabile (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA: IL PARERE DI FULVIO FRANGIAMONE (ESCLUSIVA) - La Roma è rimasta al secondo posto superando il Sassuolo per 3-1: Luciano Spalletti ha incrociato uno dei candidati alla sua successione, Eusebio Di Francesco, che nella Roma giallorossa è già stato protagonista da calciatore. Da valutare però anzitutto il futuro del tecnico toscano. Altri rumors di calciomercato riguardano già i giocatori: Rudiger ad esempio interessa al Manchester City, mentre Paredes potrebbe fruttare un ottimo incasso. Per un parere su questi temi di casa Roma ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva l’agente Fulvio Frangiamone.

Pensa che Spalletti se ne andrà a fine stagione? E' tutto da capire, tutto da vedere. Spalletti ha lavorato bene alla Roma. Dipenderà dai programmi, magari gli compreranno i giocatori che vuole, magari si accorderà con la società. Dicono che Spalletti possa passare alla Juventus, ma bisognerà capire anche il futuro di Allegri ed è ancora presto oggi.

Qualora Spalletti lasciasse come vedrebbe Di Francesco al suo posto? E' un'ipotesi, se andasse via Spalletti la più probabile. Soltanto che Di Francesco ha due anni di contratto ancora con il Sassuolo. Al club emiliano ha lavorato bene, un club con programmi e idee importanti. Il Sassuolo però potrebbe lasciarlo partire nel caso Di Francesco andasse alla Roma.

Montella altra ipotesi? No io penso che Montella resterà al Milan in qualsiasi caso. Sta lavorando bene con una rosa non certo eccelsa. E' più facile che resti nel club rossonero. In ogni caso sia Montella che Di Francesco sono tecnici molto bravi, molto preparati.

Rudiger verso il Manchester City? Il City è uscito dalla Champions, non potrà vincere la Premier, dovrà cambiare qualcosa. Rudiger potrebbe diventare un obiettivo per la difesa, anche se non sembra esattamente il tipo di difensore privilegiato da Guardiola, sempre che rimanga lui il manager dei Citizens. Tutto comunque dipenderà dai programmi di calciomercato della Roma legati anche alla conduzione tecnica.

Paredes partirà? Vale lo stesso discorso fatto per Rudiger, tenendo conto che in entrambi i casi l'eventuale cessione porterebbe una bella somma nelle casse della Roma.

(Franco Vittadini)

