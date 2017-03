Roma/ Calciomercato news, Percassi: i giallorossi sono interessati a Kessiè (oggi, 20 marzo 2017)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: IL PRESIDENTE DELL'ATALANTA CONFERMA L'INTERESSE GIALLOROSSO PER KESSIE (OGGI 20 MARZO 2017) - La Roma ha messo gli occhi su Franck Kessiè fin dalla scorsa sessione invernale del calciomercato e ci riproverà sicuramente la prossima estate. A confermare l'interesse giallorosso ci pensa proprio il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ai microfoni di 'Radio Uno': "Diciamo che la Roma è molto interessata e ce lo ha ribadito nell’ultimo periodo, vedono in Kessiè un giocatore polivalente nonostante la sua giovane età. Ci sta che un club così importante come la Roma sia interessato a Kessiè" conclude il numero uno del club nerazzurro. La trattativa non è ancora aperta, l'Atalanta chiederà con ogni probabilità una cifra elevata per lasciar partire uno dei migliori giocatori di questa stagione, considerando che anche Juventus, Inter e Napoli sono interessate al suo cartellino oltre a diversi club esteri. La Roma ha messo nel mirino il centrocampista ivoriano e sembrava esser molto vicina a prelevarlo nel mercato di gennaio, poi la brusca frenata nella trattativa rimandata a luglio.

© Riproduzione Riservata.