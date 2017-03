Roma/ Calciomercato news, l'agente di Defrel: 'Difficile riaprire la trattiva' (oggi, 20 marzo 2017)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA L'AGENTE DI DEFREL (OGGI 20 MARZO 2017) - Gregoire Defrel era ad un passo dall'approdare alla Roma nella sessione invernale del calciomercato, poi la trattativa si è bloccata e l'attaccante francese è rimasto al Sassuolo. Proprio ieri sera Defrel ha segnato il gol del momentaneo vantaggio neroverde contro la Roma, il suo agente Giampiero Pocetta ha parlato ai microfoni di 'Romanews Web Radio' del futuro del suo assistito, difficilmente si potrà riaprire una trattativa con il club giallorosso in estate: "Ci sono delle trattative aperte per Defrel, anche se è ancora presto per parlare di futuro. Quella con la Roma è definitivamente naufragata, il calciomercato è fatto così anche se tutto è possibile. Quando una trattativa non va in porto difficilmente si può riaprire" le parole di Pocetta che anticipa quindi la cessione di Defrel in vista della sessione estiva del mercato. L'interesse della Roma potrebbe essere ancora vivo, tutto è rimandato a luglio, quando si potrà nuovamente trattare.

© Riproduzione Riservata.