Insigne alla Roma?/ Calciomercato news, provano a faro lo sgarbo al Napoli: ecco come

Lorenzo Insigne (Lapresse)

INSIGNE ALLA ROMA? I GIALLOROSSI MONITORANO LA SITUAZIONE ATTORNO AL CALCIATORE DEL NAPOLI. SARÀ L'EREDE DI TOTTI? - Tra le voci più forti di calciomercato delle ultime ore c'è quella che vorrebbe Lorenzo Insigne pronto a vestire la maglia della Roma nella prossima stagione. Con il ritiro di Francesco Totti ad un passo di certo potrebbe essere proprio il ragazzo napoletano classe 1991 a raccogliere la sua pesante eredità. Certo i due hanno caratteristiche totalmente diverse con Francesco Totti che nato trequartista negli anni si è trasformato in prima punta, mentre Lorenzo Insigne è un esterno d'attacco puro. Nonostante questo però il calciatore napoletano ha tanta qualità e si adatterebbe al gioco della Roma. C'è da specificare però poi il fatto che non è detto rimanga Luciano Spalletti e molto si potrà capire nel caso dovesse arrivare un cambio di allenatore. Nel caso infatti si dovesse puntare su un tecnico che punta su un attacco a due Lorenzo Insignesarebbe molto sacrificato nella posizione di seconda punta. E' presto per parlarne perchè il calciomercato è lontano e ora ci sono tantissime partite da giocare, ma comunque il calciomercato è sempre d'attualità e con voci così...

INSIGNE ALLA ROMA? I GIALLOROSSI MONITORANO LA SITUAZIONE ATTORNO AL CALCIATORE DEL NAPOLI - Lorenzo Insigne non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli che scade nel 2019, ma che potrebbe portare gli azzurri a cederlo nell'estate che sta per arrivare. Il calciatore piace moltissimo alla Juventus e all'Atletico Madrid anche se come riporta LaRoma24.it pare che su di lui ci sia il forte pressing della Roma. I giallorossi infatti monitorano con grande attenzione la situazione per un calciatore che ha dimostrato di essere un talento incredibile, ma che deve fare il salto di qualità per esplodere definitivamente. Lorenzo Insigne a ventisei anni potrebbe decidere di stravolgere la sua carriera e lasciare un grande club per approdare in un altro. Roma e la Roma sarebbero di certo per il calciatore l'ambiente perfetto, con la possibilità di allontanarsi ad appena duecento chilometri da casa. La rivalità tra i due club però di sicuro accende dei dubbi sulla possibilità che l'affare si faccia anche se probabilmente per non fare un dispiacere ai suoi tifosi Lorenzo Insigne dovrebbe andare a giocare all'estero.

