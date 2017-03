Inter/ Calciomercato News, assalto a Berardi: Suning dà l'ok ma c'è anche il Milan (Oggi, 21 marzo 2017)

Domenico Berardi (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ASSALTO A BERARDI: SUNING DÀ L'OK. SUL GIOCATORE C'E' ANCHE IL MILAN (OGGI, 21 MARZO 2017) – In vista del calciomercato di giugno l'Inter inizia a tessere le prime trame per non lasciarsi sfuggire i suoi obiettivi in entrata. Il club nerazzurri ha già inserito nel taccuino diversi giocatori e fra questi merita spazio Domenico Berardi, centravanti del Sassuolo. L'ad dei neroverdi è stato chiarissimo: Berardi costa 40 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata ma che non sembra spaventare i meneghini. Suning – riporta La Gazzetta dello Sport – avrebbe dato il via libera all'operazione, ma attenzione perché sul giocatore ci sarebbe anche il Milan. All'orizzonte si potrebbe profilare un derby di mercato ma i rossoneri si interesseranno in modo concreto a Berardi soltanto nel caso in cui Suso dovesse essere ceduto. Molto dipenderà poi dall'esito del closing. Insomma, l'Inter in questo momento appare in vantaggio nella corsa a Berardi.

