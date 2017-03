Juventus/ Calciomercato News, Paratici: Allegri confermato. Tolisso? È molto bravo... (Oggi, 21 marzo 2017)

Corentin Tolisso (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PARLA IL DS PARATICI: AVANTI CON ALLEGRE SU TOLISSO... (OGGI, 21 MARZO 2017) – In casa Juventus arrivano due importanti novità di calciomercato per mezzo del direttore sportivo Fabio Paratici. La prima notizia – e forse quella più importante – riguarda il tecnico Massimiliano Allegri. Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare del futuro del tecnico livornese: resta a Torino? Va a sostituire Spalletti a Roma o Wenger all'Arsenal? Tra mille voci e congetture, ecco la conferma di Paratici: “Allegri? Andiamo avanti insieme.Siamo contentissimi di lui, ha avuto grandi risultati con noi. È tra i migliori tecnici del mondo, siamo contenti di continuare con Allegri. Non – prosegue Paratici - abbiamo nessun dubbio sul mister. Abbiamo tutte le intenzioni di andare continuare con lui". Per quanto riguarda il centrocampista del Lione, Corentin Tolisso, Paratici resta sul vago ma le parole del ds confermano un certo interesse del club bianconero: “Tolisso? È chiaro che ci sono calciatori che giocano ad alti livelli che le grandi squadre seguono. Il francese è molto bravo, è un calciatore che tutte le grandi squadre seguono. Adesso si seguono tanti calciatori poi, più in avanti, si va su determinati elementi. Il mercato dipende anche dalle opportunità e non ci si basa solo su un aspetto".

