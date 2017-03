Milan/ Calciomercato News, Donnarumma: Spero di restare. Al rinnovo penserà Raiola (Oggi, 21 marzo 2017)

Vincenzo Montella (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DONNARUMMA: SPERO DI RESTARE. AL RINNOVO PENSERÀ RAIOLA (OGGI, 21 MARZO 2017) – Il calciomercato del Milan è congelato in attesa di capire come finirà la storia del closing. Senza sapere quali saranno i suoi nuovi proprietari, il Diavolo non può preparare le strategie in vista della sessione estiva, tra rinnovi mancanti e probabili cessioni. Un nome su tutti fa discutere: Gigio Donnarumma. Il contratto del portiere rossonero è in scadenza nel 2018 ma numerosi club hanno già messo gli occhi su di lui, Juventus compresa. Di rinnovo ancora non si parla. Le parti si siederanno a un tavolo dopo aver fatto chiarezza sui progetti futuri del Milan: parola di Mino Raiola, agente del ragazzo. Intanto Donnarumma ha parlato riguardo il suo futuro e ha lanciato un segnale ai rossoneri: “Spero di restare perché sono milanista, ma ci penserà il mio procuratore ". Il procuratore si chiama Raiola e i colpi di scena sicuramente non mancheranno.

© Riproduzione Riservata.