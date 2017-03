Napoli/ Calciomercato News, Arsenal su Insigne: pronta una super offerta (oggi, 21 marzo 2017)

Lorenzo Insigne (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ARSENAL SU INSIGNE: PRONTA UNA SUPER OFFERTA (OGGI, 21 MARZO 2017) – Il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo. A circa tre mesi dall'apertura ufficiale della sessione estiva, gli azzurri sono a lavoro per rinnovare i contratti dei pezzi pregiati della squadra. Fra questi, oltre a Faouzi Ghoulam e Dries Mertens, c'è anche Lorenzo Insigne. L'attaccante sta attraversando un ottimo stato di forma e le sue prestazioni hanno attratto l'interesse di numerosi top club europei. Stando a quanto riferito dal The Sun, l'Arsenal sarebbe pronto a mettere sul tavolo una super offerta di circa 50 milioni di euro. Intanto resta da capire anche quale sarà il futuro di Duvan Zapata, centravanti dell'Udinese in prestito dal Napoli. Intervistato da tuttoudinese.it, ecco quanto dichiarato dal colombiano: “Il mio futuro dipende da cosa vorrà fare la società dell’Udinese, io resterei qui volentieri.Vorrei che l’Udinese mi acquistasse, purtroppo i bianconeri non hanno il diritto di riscatto; mi dispiace molto che non abbiamo acquistato a titolo definitivo fin dall’inizio. Grazie ai friulani sono anche riuscito a guadagnarmi la prima convocazione con la Colombia; lo sognava da tanto tempo. Ora, però, è ancora presto per parlare di mercato”.

