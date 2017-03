Roma/ Calciomercato News, Strootman seguito da Juventus e Inter. Avanti tutta per Kessie (Oggi, 21 marzo 2017)

Luciano Spalletti (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, STROOTMAN SEGUITO DA JUVENTUS E INTER. AVANTI TUTTA PER KESSIE (OGGI, 21 MARZO 2017) – Il calciomercato della Roma potrebbe presto incrociarsi nuovamente con quello della Juventus. Secondo le ultime, clamorose, indiscrezioni sembra infatti che i bianconeri stiano seguendo con attenzione un titolare giallorosso. Di chi si tratta? Kevin Strootman. L'olandese, accostato anche all'Inter, vorrebbe cambiare maglia ed entrare a far parte di un progetto che gli consenta di vincere un trofeo. Per calciomercato.com l'entourage del giocatore avrebbe già incontrato la Juventus. I bianconeri, tuttavia, sarebbero titubanti e non pienamente convinti delle condizioni fisiche di Strootman, il cui futuro appare ora avvolto dalla nebbia. In entrata la Roma continua a seguire Franck Kessie. Lo conferma a Radio Uno l'ad dell'Atalanta, Luca Percassi: “I giallorossi lo seguono con attenzione perché vedono in lui un giocatore molto polivalente. Ci sta che una squadra così importante sia interessata".

© Riproduzione Riservata.