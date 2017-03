CONTE ALL'INTER?/ Calciomercato news, Suning gli offre un futuro da general manager. E Stefano Pioli?

Calciomercato Inter, Stefano Pioli o Conte? - La Presse

CONTE ALL'INTER? LA SUNING OFFRE ALL'ALLENATORE DEL CHELSEA UN FUTURO DA GENERAL MANAGER. E STEFANO PIOLI? - Il nome di Antonio Conte continua ad essere sempre più di attualità in casa Inter dove c'è voglia di tornare quanto prima a vincere qualche trofeo. Proprio l'allenatore del Chelsea viene visto come l'uomo giusto per ridare ai nerazzurri credibilità prima in campo italiano e poi anche in quello europeo. Resta il fatto che mandare via Stefano Pioli proprio ora rimane un compito difficile. L'ex tecnico della Lazio infatti molto bene ha fatto fino a questo momento, dopo aver preso una Inter allo sbando dalle mani di Frank de Boer. Sicuramente però l'arrivo di uno come Antonio Conte sulla panchina dell'Inter potrebbe far dimenticare presto il seppur bravo Stefano Pioli. Il tecnico in questione però sicuramente non sarebbe felice di andare via dopo aver dimostrato di essersi meritato la maglia della squadra meneghina che sicuramente ha aiutato a rilanciarsi e soprattutto, come dicono in molto, a diventare dopo anni finalmente squadra. (agg. di Matteo Fantozzi)

CONTE ALL'INTER? LA SUNING OFFRE ALL'ALLENATORE DEL CHELSEA UN FUTURO DA GENERAL MANAGER - Il futuro di Antonio Conte rimane sempre più un complicato enigma che vede protagonista l'Inter con la Suning pronta a fare di tutto per portarlo a Milano. La sensazione è che Conte possa decidere di lasciare il Chelsea dopo appena un anno se non gli sarà costruita una squadra in grado di vincere, o quanto meno essere competitiva, in Champions League. Della situazione ha parlato a lungo anche Premium Sport che ha svelato una particolare indiscrezione. Pare infatti che proprio la Suning stia spingendo per offrire ad Antonio Conte un ruolo da General Manager all'inglese con grandissima importanza nelle decisioni di calciomercato della società. Resta il fatto che Antonio Conte rimane legato in maniera indissolubile alla Juventus e potrebbe avere dei tentennamenti a firmare proprio per un avversario così storicamente importante per i bianconeri. Certo è che Antonio Conte è un grande professionista e dopo la rottura proprio con la Juventus andare a rompere l'egemonia bianconera in Serie A, proprio da lui iniziata nel 2012, sarebbe una grandissima soddisfazione. Staremo a vedere quali saranno le decisioni col passare delle settimane. (agg. di Matteo Fantozzi)

