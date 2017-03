Kessié al Napoli?/ Calciomercato news, le mosse di Giuntoli per fregare la Roma e le inglesi

calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

KESSIÈ AL NAPOLI? CALCIOMERCATO: GLI AZZURRI PRONTI A METTERE LE MANI SUL CALCIATORE DELL'ATALANTA. PARLA L'AGENTE - Nelle ultime ore le sirene del calciomercato si sono accese sempre di più attorno al centrocampista ivoriano dell'Atalanta Franck Kessié. Radio Kiss Kiss Napoli parla di un'affare ormai praticamente fatto con la società azzurra pronta a mettere le mani sul calciatore che tanto piace alla Roma di Luciano Spalletti. Nonostante questo ovviamente la parte chiamata in causa tentenna, cercando di alzare il prezzo. Ha parlato l'agente di Kessié, George Atangana, ai microfoni proprio di Kiss Kiss: "Ci sono almeno venti società sul calciatore, tra cui le più forti d'Europa. Aurelio De Laurentiis? Non ci ho parlato ancora. Di calciomercato ne parleremo a giugno, certo Napoli è una piazza molto allettante e ha un grande allenatore. Chi lo prenderà? Chi vuole investire molto". (agg. di Matteo Fantozzi)

KESSIÈ AL NAPOLI? CALCIOMERCATO: GLI AZZURRI PRONTI A METTERE LE MANI SUL CALCIATORE DELL'ATALANTA - Il Napoli sembra pronto a mettere le mani su Franck Kessié centrocampista dell'Atalanta che piace molto alla Roma e che di sicuro infiammerà la prossima sessione di calciomercato. Il ragazzo l'anno passato a Cesena in Serie B aveva trovato poco spazio, quest'anno invece è esploso all'improvviso in Serie A dimostrandosi giocatore di sostanza e di grande carisma oltre anche ad essere un calciatore molto prolifico sotto porta. Franck Kessiè è così cresciuto in maniera esponenziale anche dal punto di vista del prezzo del suo cartellino, diventando uno dei calciatori più ricercati di tutto il calciomercato europeo. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli però gli azzurri sembrano aver già messo le mani sul giovane ivoriano andando a cedere il cartellino di Alberto Grassi alla Dea, acquistato appena un anno fa proprio dall'Atalanta e ora tornato a Bergamo in prestito. Secondo la nota emittente radiofonica la squadra di Maurizio Sarri sarebbe davvero molto vicina anche a Baldè Keita della Lazio. (agg. di Matteo Fantozzi)

