MANOLAS ALL'INTER?/ Calciomercato Roma News, Pallotta si piglia 40milioni e cerca il sostituto!

Calciomercato Roma, Manolas all'Inter! E Luciano Spalletti - La Presse

MANOLAS ALL'INTER? CALCIOMERCATO ROMA NEWS: I GIALLOROSSI GIÀ ALLA RICERCA DEL SOSTITUTO DEL DIFENSORE GRECO - Kostas Manols sembra vicinissimo a una cessione che potrebbe infiammare il calciomercato della prossima estate. La squadra indiziata per acquistare il calciatore in primis dovrebbe essere l'Inter. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che la Roma sia con il direttore sportivo Frederic Massara alla ricerca del sostituto del centrale difensivo greco arrivato da diverse estati dall'Olympiakos a margine di una vera e propria battaglia contro la Juventus di Beppe Marotta e Fabio Paratici. Staremo a vedere su che profilo punterà la Roma anche perchè c'è da capire soprattutto se la società giallorossa cambierà guida tecnica con Luciano Spalletti che sembra davvero vicino all'addio. L'eventuale arrivo di un altro allenatore potrebbe cambiare uno scenario che vede i giallorossi ormai da diversi mesi giocando con la difesa a tre con due esterni alti e rapidità in mezzo al campo. (agg. di Matteo Fantozzi)

MANOLAS ALL'INTER? CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN'AFFARE DA 40 MILIONI DI EURO - Le ultime notizie di calciomercato spingono sempre più Kostas Manolas dalla Roma all'Inter. La Suning vuole investire sulla squadra nerazzurra per tornare a livelli altissimi e magari già dalla prossima stagione a primeggiare per provare a vincere lo Scudetto. Per questo si vuole investire in difesa dove sembra ci siano dei problemi e dove si vuole cominciare quella che potrebbe essere il secondo atto di una vera e propria rifondazione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che l'affare sia già imbastito con i nerazzurri pronti ad offrire ben quaranta milioni di euro per arrivare a Manolas. Un calciatore che arriverebbe poi a guadagnare una cifra davvero importante in nerazzurro dove diventerebbe il punto fermo di una difesa che comunque può contare già su nomi del calibro di Jeison Murillo e Joao Miranda. Staremo a vedere se arriveranno anche delle conferme dalla capitale dove ormai da diverso tempo si parla di questa possibile eccellente cessione. (agg. di Matteo Fantozzi)

