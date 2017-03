Napoli/ Calciomercato news, De Notaris: Mario Rui non arriverà e Mertens… (esclusiva)

Calciomercato Napoli news (LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PUNTO DI ERNESTO DE NOTARIS (ESCLUSIVA ) - Movimenti di calciomercato in casa Napoli, dove la dirigenza guarda già alla prossima stagione e agli obbiettivi messi in lista. Tanti i nomi caldi del mercato azzurri, sia in entrata che in uscita: ai campani piace Mario Rui, ma prima di pensare agli acquisti deve pensare ai giocatori pronti alla partenza come Koulibaly e Ghoulam, oltre che al sempiterno Hamsik. Tra i nomi vicini al Napoli troviamo anche Keita, che potrebbe alleviare l’umore dei tifosi nel caso in cui Mertens dia seguito alle voci che lo vogliono presto ben lontano dal capoluogo campano. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Mario Rui? Credo di no non penso che il Napoli sia interessato a questo giocatore. Mario Rui non dovrebbe arrivare.

E Keita? Keita è un ottimo calciatore, molto bravo. Lui potrebbe essere acquistato, il problema però è che costa tanto. Lotito come al solito chiede cifre molto alte per i suoi giocatori...

Hamsik resterà? Ormai è una bandiera, Hamsik non lascerà più Napoli. E' un giocatore troppo importante per questa squadra, non si muoverà.

Koulibaly partirà? Ha già fatto il rinnovo del suo contratto ma potrebbe partire, la sua cessione non sarebbe per niente clamorosa!

Ghoulam lascerà il Napoli? Sì Ghoulam se ne andrà, non resterà più nella formazione allenata da Sarri. E' destinato alla partenza.

Quale sarà invece il futuro di Mertens? Partirà, dovrebbe andare a giocare in Premier League. De Laurentiis cerca sempre di cedere i suoi giocatori migliori. La sua cessione poi lascerebbe spazio a Pavoletti, a Milik. Non so poi se Mertens potrebbe disputare un'altra stagione così eccezionale...

(Franco Vittadini)

