Calciomercato Inter, Pioli, lapresse

INTER. CALCIOMERCATO NEWS, MOURINHO METTE GLI OCCHI SU DUE NERAZZURRI - Jose Mourinho potrebbe bussare alla porta dell'Inter in vista del prossimo calciomercato. L'allenatore del Manchester United è a caccia di rinforzi per la sua squadra e secondo quanto riporta Tutto Mercato Web avrebbe messo gli ohcci su Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Josè Mourinho si è recato in Croazia per assistere direttamente alla sfida tra i croati e l'Ucraina. Tutto per osservare da vicino i gioielli dell'Inter. Lo Special One vuole capire se i due calciatori possono fare al caso dello United, intanto ha parlato l'agente Miroslva Bicanic, che cura gli interessi di Brozovic: "Non possiamo fare nomi, ma ci sono diverse squadre inglesi che stanno seguendo Marcelo. Siamo in contatto con loro. Brozovic - ha concluso il procuratore - sarà un obiettivo caldo di molte società nella prossima estate".

INTER. CALCIOMERCATO NEWS, DERBY COL MILAN PER SISSOKO - Quest'estate potrebbe accendersi un derby di calciomercato tra Inter e Milan per il centrocampista del Tottenham, Moussa Sissoko. Le due milanesi sono pronte a duellare per regalare al proprio allenatore un innesto di qualità. Un derby tutto asiatico, visto che in casa nerazzurra Suning è pronto a far decollare il suo ambizioso progetto, mentre dalle parti di Via Aldo Rossi dovrebbe insediarsi una nuova proprietà cinese. Secondo quanto riporta il quotidiano L'Equipe, Sissoko avrebbe preso in considerazione l'idea di trasferirsi in Italia. La sua avventura in Inghilterra non lo ha soddisfatto e il rapporto con Pochettino sono tutt'altro che ottimi. Gli Spurs sono disposti a metterlo sul mercato per una cifra vicina ai venti milioni di euro, Inter e Milan però dovranno prestare attenzione anche alla concorrenza del Crystal Palace che si è già fatto avanti. Chi la spunterà?

© Riproduzione Riservata.