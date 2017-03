Juventus/ Calciomercato news, Bevacqua: Dybala e Chiellini? Rinnovo sicuro! (esclusiva)

calciomercato Juventus, Paulo Dybala e Giogio Chiellini (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IL PARERE DI CATALDO BEVACQUA (ESCLUSIVA) - La dirigenza della Juventus è già all’opera in vista della prossima sessione di calciomercato estivo: l’obbiettivo infatti è sempre lo stesso, ovvero migliorarsi ancora di più per essere ancora più forte. In casa bianconera però sono tanti i temi sul tavolo: c’è la questione Marchisio, oltre che i rinnovi di Dybala e Chiellini che potrebbero essere vicini. In uscita inoltre rimane caldo il nome di Alex Sandro, profilo che piace molto in Europa, mentre in entrata nella lista dei desideri della dirigenza rimane il nome di Isco, ma che difficilmente potrà essere strappato al Real Madrid. Per approfondire tutti questi argomenti abbiamo sentito il procuratore Cataldo Bevacqua: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Quale futuro per Marchisio? Marchisio è una delle bandiere della Juventus, è cresciuto in questa squadra. Ha avuto un grave infortunio. Penso che per tornare ai suoi livelli ci sarà tempo. E del resto dovrebbe farlo visto che ha grandi qualità tecniche. Credo proprio che la Juventus lo aspetterà.

Dybala rinnovo vicino? Dybala dovrebbe restare alla Juventus, ha deciso di crescere in un top club come la Juventus, di volere diventare grande con questa società. Il rinnovo dovrebbe essere probabile.

Anche Chiellini dovrebbe rinnovare? Lui è una delle bandiere della Juventus, è l'anima di questa squadra. Il suo rinnovo è sicuro!

Alex Sandro potrebbe partire? Piace a tanti club importanti europei, il suo futuro però potrebbe dipendere da quello di Allegri. E' stato infatti Allegri a volerlo. Credo in ogni caso che Allegri dovrebbe prolungare il suo contratto dal 2018 al 2020.

Alex Sandro con Allegri quindi? La Juventus è in corsa per tre obiettivi, Allegri se si muoverà vorrà andare in un club che voglia vincere in Europa. Alex Sandro dovrebbe rimanere. Solo fra un mese potremo sapere come potrebbero finire le cose. Potremo conoscere meglio come finirà la stagione della Juventus.

Isco alla Juventus? Un acquisto non semplice, perchè bisognerebbe conoscere tutte le clausole del suo contratto. Bisognerà sapere anche se il Real Madrid voglia venderlo veramente e a quale cifra.

(Franco Vittadini)

