Roma/ Calciomercato news, Badia: piace Kessie, Totti? Solo lui può svelare il mistero (esclusiva)

Calciomercato Roma, Franck Kessie, obbiettivo di mercato della Roma (LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PARERE DI RICCARDO BADIA (ESCLUSIVA) – Mancano ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della stagione del calciomercato estivo, ma in casa Roma i lavori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione fervono da tempo e sono diversi i nomi dati per orbitanti a Trigoria. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pare che ai giallorossi piacciano Lorenzo Pellegrini e Kessie, giovani di grande talento, mentre in uscita sono caldi i nomi di Nainggolan e Manolas, elementi molto apprezzati a casa Inter. Il grande punto di domanda però rimane Francesco Totti: si ritirerà oppure continuerà a giocare? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Badia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Lorenzo Pellegrini arriverà dal Sassuolo? Lorenzo Pellegrini è un buon giocatore ma la Roma ha altri calciatori di buon valore nel ruolo di Pellegrini. Dietro la Roma è ben coperta, non dovrebbe quindi acquistarlo.

La Roma potrebbe acquistare Kessie? Kessie ha fatto un campionato straordinario. La Roma ci guadagnerebbe ad acquistarlo, il problema è anche che l'Atalanta chiederà tanto per il suo cartellino. Kessie lo conosco bene è un '96, l'avevo in procura durante i Mondiali a Dubai Under 17 nel 2013, l'avevo scoperto, avevo visto le sue grandi qualità tecniche. Avevo capito che poteva diventare un grande giocatore fin da allora.

Quale sarà il futuro di Totti? Questa è una cosa che sa solo lui, se vorrà continuare a giocare, diventare dirigente della Roma, fare altre cose. Solo Totti potrebbe dire qualcosa.

Nainggolan andrà all'Inter? Nainggolan era stato cercato anche lo scorso anno dal Chelsea. Quest'anno la società inglese ha ribadito il suo interesse verso il calciatore della Roma. Lui dice di voler restare a Roma, di voler rifiutare anche altre offerte come quelle dell'Inter. Vedremo quello che succederà.

Manolas nerazzurro? Dipenderà dall'offerta che farà la proprietà cinese, quale ingaggio proporrà anche a Manolas. In questo modo si potrà capire cosa farà lo stesso Manolas.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.