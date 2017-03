Inter/ Calciomercato News, ag. Brozovic: Siamo in contatto con diverse squadre

Il tecnico dell'Inter Stefano Pioli potrebbe perdere Brozovic (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AG. BROZOVIC: SIAMO IN CONTATTO CON DIVERSE SQUADRE (OGGI, 25 MARZO 2017) – Il calciomercato dell'Inter inizia a prendere forma con larghi mesi di anticipo rispetto al via ufficiale della sessione estiva. Prima di tutto i nerazzurri devono risolvere la questione relativa al futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, pronto a rientrare dopo l'infortunio, potrebbe essere la pedina da sacrificare in estate per accumulare un gruzzoletto da reinvestire in acquisti mirati. Sul giocatore è infatti forte il pressing del Manchester United e non solo. Il prezzo del cartellino di Brozovic si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore di livello che non intende passare il prossimo campionato a contendersi una maglia da titolare. Intanto, intervistato da Index, l'agente del giocatore, Miroslav Bicanic, ha confermato l'interesse di numerose squadre verso il proprio assistito. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Sì, è vero, ci sono alcuni club inglesi che stanno seguendo con molta attenzione Marcelo. Siamo in contatto con loro ma non possiamo fare nomi. Brozovic sarà un obiettivo caldo di molte società nella prossima estate”. A questo punto la palla passa all'Inter: il contratto del giocatore è in scadenza nel 2021 ma in caso di offerte allettanti, come detto, i nerazzurri potrebbero scegliere di sacrificare il croato.

