Juventus/ Calciomercato News, Verratti gela i bianconeri: L'anno giocherò ancora al Psg

Quale sarà il prossimo colpo a centrocampo della Juventus? (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VERRATTI GELA I BIANCONERI: L'ANNO PROSSIMO ANCORA AL PSG (OGGI, 25 MARZO 2017) – Uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus è Marco Verratti. Il piano dei bianconeri è quello di rinforzare il centrocampo con un giocatore di livello, un vero e proprio top player. Tra i tanti nomi accostati alla Vecchia Signora, spicca quello di Verratti, faro della Nazionale di Ventura e del Paris Saint-Germain. Se nelle scorse settimane si erano creati dei margini per un'eventuale cessione dell'ex Pescara, oggi la situazione sembra essere quanto mai definita. A giudicare dalle parole rilasciate dallo stesso Verratti al termine di Italia-Albania, il giocatore non dovrebbe tornare in Serie A, almeno non in quest'estate. Ecco le dichiarazioni del regista azzurro nel post partita: “Io al Barcellona? No, sto bene a Parigi. Qui c'è un grande progetto e credo che anche l'anno prossimo giocherà con il Paris Saint-Germain”. Le alternative a Verratti per il centrocampo della Juventus si chiamano Corentin Tolisso, Steven N'Zonzi e Luiz Gustavo, senza dimenticarsi del giovane Rodrigo Bentantcur in arrivo dal Boca Juniors.

