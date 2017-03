Juventus / Calciomercato news, Rafinha è il nuovo obiettivo di Marotta

Calciomercato Juventus news, Dybala, Lapresse

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: RAFINHA E' IL NUOVO OBIETTIVO DI MAROTTA - Movimenti di calciomercato tra Juventus e Barcellona. Secondo quanto svelano i colleghi di Tuttosport, le due società si incontreranno nelle prossime settimane per parlare di Rafinha. In realtà dalla Spagana si parla con insistenza dell'interesse dei blaugrana per Dybala, ma la Juventus vuole gettare le basi per il ventiquattrenne brasiliano. La società bianconera sta seguendo con grande attenzione il giocatore, ma Beppe Marotta e Paratici dovranno fare i conti con la concorrenza di Liverpool e Arsenal. Il brasiliano ha tutta la stima di Luis Enrique che lo ha schierato titolare nella storica rimonta del Barcellona con il PSG. Nello scacchiere juventino potrebbe agire sia da mediano che da esterno. Sicuramente non sarà semplice ottenere il sì dei blaugrana visto che come si legge su Mundo Deportivo: "ha un contratto in scadenza nel 2020 e una clausola rescissoria di 75 milioni".

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: IDEA ANDRE' GOMES - Spunta un nuovonome per la Juventus in ottica calciomercato. Si tratta di Andrè Gomes, già vicinissimo ai bianconeri la scorsa estate prima di scegliere il Barcellona. La sua avventura spagnola non è andata come sperava, il giocatore non è riuscito ad imporsi e il feeling con la tifoseria e l'ambiente non è mai scoccato. Così il club starebbe pensando di mettere Andrè Goems sul mercato in vista di giugno, con la Juventus pronta a farsi avanti. Secondo quanto rivela Mundo Deportivo la società bianconera è pronta a tornare alla carica: servono almeno quindici milioni di euro, sicuramente molto meno di quanto aveva chiesto il Valencia nei mesi scorsi alla stessa Juventus e poi al Barcellona. Beppe Marotta vuole provarci, ma la sensazione è che al momento 'madama' abbia altre priorità. In caso di una partenza eccellente, ad esempio Khedira o Marchisio, la Juventus potrebbe accelerare.

