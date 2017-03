Milan/ Calciomercato News, i rossoneri potrebbero perdere Romagnoli: Chelsea alla finestra

Vincenzo Montella, tecnico del Milan (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I ROSSONERI POTREBBERO PERDERE ROMAGNOLI: CHELSEA ALLA FINESTRA (OGGI, 25 MARZO 2017) – Nel calciomercato estivo il Milan potrebbe perdere un titolare inamovibile: Alessio Romagnoli. L'indiscrezione è stata riportata questa mattina da Tuttosport, secondo cui, in caso di mancata chiarezza sul futuro societario del club rossonero, il difensore potrebbe spingere per la cessione. Le offerte di sicuro non mancherebbero, visto che la scorsa estate il Milan avrebbe respinto una ricchissima proposta del Chelsea pari a 50 milioni di euro. Qualora la situazione closing non dovesse sbloccarsi al più presto, i Blues potrebbero tornare all'assalto e questa volta, per il Diavolo, c'è il rischio che il giocatore possa rispondere a un'eventuale tentazione di rispondere alla chiamata di Antonio Conte. Per quanto riguarda il futuro di Suso, lo spagnolo dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Milan ad aprile. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ex Liverpool prolungherà fino al 2021 arrivando a percepire 2,5 milioni di euro a stagione.

