Napoli/ Calciomercato News, Duvan Zapata per Keita: Lotito dice no. Koulibaly in partenza?

Il Napoli esulta dopo un gol (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DUVAN ZAPATA PER KEITA: LOTITO DICE NO. KOULIBALY IN PARTENZA? (OGGI, 25 MARZO 2017) – In casa Napoli arrivano due importanti novità di calciomercato. La prima riguarda Duvan Zapata, attaccante in prestito all'Udinese ma di proprietà dei partenopei. Al termine della stagione il colombiano tornerà a indossare la maglia azzurra ma potrebbe immediatamente essere utilizzato come pedina di scambio. Una delle piste più calde è quella che vedrebbe Zapata andare alla Lazio in cambio di Keita Balde, il cui contratto con i biancocelesti è in scadenza nel 2018. Come spiega Sportmediaset, De Laurentiis avrebbe fatto tale proposta a Lotito, ma il presidente dei capitolini avrebbe rifiutato. Per assicurarsi Keita servono 25 milioni di euro. Per quanto riguarda Kalidou Koulibaly, il futuro del difensore senegale è in bilico. Queste le sue parole a Talk Sport: “Io in Inghilterra? Non posso parlare di questo adesso, ma mi farebbe piacere giocare in Premier League, ora devo pensare al Napoli. Nel futuro non si può mai sapere, ora sono concentrato sul mio club. Vedrò nella prossima stagione cosa fare, non posso parlarne adesso. Credo che resterò a Napoli ma non si sa mai, vedremo”.

© Riproduzione Riservata.