Roma/ Calciomercato News, il punto sul futuro di Totti e De Rossi. E Spalletti...

Luciano Spalletti (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO SUL FUTURO DI TOTTI E DE ROSSI. E SPALLETTI... (OGGI, 25 MARZO 2017) – Prima di pensare al calciomercato in entrata la Roma intende risolvere alcune questioni interne. I giallorossi devono capire quale sarà il futuro dell'attuale tecnico Luciano Spalletti e di due giocatori simbolo come Francesco Totti e Daniele De Rossi. Andiamo con ordine. Per quanto riguarda Spalletti continua a tener banco la famosa frase “se non vinco vado via”. Senza Europa League e con il campionato ormai andato, c'è sempre la Coppa Italia ma la Roma deve ribaltare il 2-0 subito dalla Lazio nel match di andata. In ogni caso il futuro del tecnico toscano è ormai diventato un vero e proprio rebus, con Fiorentina, Juventus e Inter alla finestra pronte ad approfittare di eventuali colpi di scena. Capitolo Totti e De Rossi: il contratto di entrambi scade il prossimo 30 giugno e presto potrebbe arrivare la fumata bianca di almeno uno dei due. Come riporta Sky Sport, Daniele De Rossi è vicino a firmare il rinnovo: pronto un biennale a 2,5 milioni di euro all'anno.

