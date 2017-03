Milan/ Calciomercato News, prima i rinnovi di Donnarumma e Montella poi assalto a Musacchio

Vincenzo Montella (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PRIMA I RINNOVI DI DONNARUMMA E MONTELLA, POI ASSALTO A MUSACCHIO - La nuova svolta sul closing porta nuove speranze in casa Milan. Il calciomercato torna prepotentemente un tema caldissimo all'indomani dell'ennesimo colpo di scena sulla cessione del club meneghinoal consorzio asiatico capitanato da Yonghong Li. L'eventuale arrivo dei cinesi, con la chiusura definitiva dell'affare prevista per il 14 aprile, condizionerà le strategie del mercato rossonero. Già, perché come fa notare La Gazzetta dello Sport, qualora da Casa Milan arrivasse la fumata bianca (visti i precedenti della trattativa il condizionale è d'obbligo), il Diavolo è pronto a grandi mosse in vista dell'estate. Prima di tutto il Milan blinderà Gigio Donnarumma e Vincenzo Montella. Donnarumma è stato dichiarato patrimonio del club ma ha un contratto in scadenza nel 2018 e molte squadre che gli fanno la corte. Il rinnovo del baby portiere è dunque prioritario, così come quello del tecnico Montella, il cui accordo non dovrebbe essere complicato. Capitolo acquisti: torna di moda il nome di Musacchio. Il difensore del Villarreal potrebbe salutare la Liga con un'offerta nell'ordine di 15-16 milioni di euro, soldi che il Milan potrebbe mettere sul piatto. Closing permettendo.

© Riproduzione Riservata.