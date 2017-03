INTER, CALCIOMERCATO NEWS: PIOLI VIA A GIUGNO? CONTATTI COSTANTI CON CONTE (OGGI 3 MARZO 2017) - La prossima estate potrebbero cambiare molte cose all'Inter, a partire dal calciomercato con Suning che vuole regalare ai propri tifosi profili da top player alla panchina nerazzurra. Secondo 'Il Corriere della Sera' sarà davvero difficile per Stefano Pioli riottenere la conferma sulla panchina dell'Inter in caso di mancato piazzamento in Champions League, visto che sono stati i dirigenti italiani a volerlo come successore di De Boer. Suning, intanto, continua a sentire il tecnico del Chelsea Antonio Conte, contattato dalla nuova presidenza nerazzurra quando le cose con il club inglese non andavano bene ad inizio stagione. L'Inter pressa per arrivare all'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, anche se sarà difficile stare un altro anno senza Champions League considerando che il Chelsea continua spedito la sua corsa al titolo in Premier League. E' ancora presto quindi per parlarne, Pioli ha altri mesi per convincere Suning a riconfermarlo a Milano.

© Riproduzione Riservata.