Inter/ Calciomercato news, il sogno dei nerazzurri resta Griezmann: operazione complicata (oggi, 3 marzo 2017)

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: IL SOGNO RESTA GRIEZMANN, OPERAZIONE COMPLICATA (OGGI 3 MARZO 2017) - Il gruppo Suning vorrebbe conquistare i tifosi dell'Inter nella sessione estiva del calciomercato spendendo cifre importanti su top player. Come riporta 'Il Corriere dello Sport' il sogno è quello di arrivare ad Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid in lizza per il Pallone d'Oro insieme a Ronaldo e Messi. Non sarà affatto facile però per il direttore sportivo nerazzurro Ausilio arrivare al cartellino di Griezmann: il francese è legato al club spagnolo fino al 2021 (rinnovato proprio lo scorso giugno), e guadagna circa sette milioni di euro a stagione più bonus con una clausola rescissoria che tocca i cento milioni di euro. Sarebbe un investimento davvero elevato per l'Inter che ha comunque intenzione di spendere cifre enormi nella sessione estiva del calciomercato. I tifosi già sognano la coppia da gol Griezmann-Icardi, l'Inter deve fare i conti con la concorrenza del Manchester United di Josè Mourinho, oltre al Chelsea e al Psg che sono fortemente interessati al cartellino dell'attaccante vice campione d'Europa con la Francia.

