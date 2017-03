JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: MAROTTA VUOLE BLINDARE ALEX SANDRO (OGGI 3 MARZO 2017) - Alex Sandro sta disputando una stagione esemplare con la maglia della Juventus, diventato una vera e propria garanzia per la fascia mancina bianconera. La volontà della dirigenza è quella di rinnovare i contratti dei propri gioielli, il primo sarà sicuramente Paulo Dybala (pochissimi dettagli prima del prolungamento fino al 2021), poi toccherà ad Alex Sandro. Come riportato da 'Goal.com' il giocatore è arrivato a Torino nell'estate nel 2015 dal Porto per la cifra di ventisei milioni di euro, ed ora dopo un anno e mezzo l'amministratore delegato Beppe Marotta non ha alcuna intenzione di perderlo, visto che Massimiliano Allegri sa di potersi affidare a lui per la corsia mancina. Il valore del suo cartellino è raddoppiato, anche lo stesso Alex Sandro vorrebbe restare alla Juventus ed i segnali da parte del suo entourage sono davvero positivi. Come per Paulo Dybala, anche l'esterno potrebbe rinnovare il contratto fino al 2021, ci sarà ancora tempo per discuterne con calma.

