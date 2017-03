Juventus/ Calciomercato news, Sanchez rompe con l'Arsenal: può arrivare in estate? (oggi 3 marzo 2017)

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: SANCHEZ ROMPE CON L'ARSENAL, POTREBBE ARRIVARE IN ESTATE? (OGGI 3 MARZO 2017) - Alexis Sanchez potrebbe approdare alla Juventus nella sessione estiva del calciomercato. La notizia (e la conferma) arriva direttamente da Londra, con l'attaccante cileno destinato a lasciare l'Arsenal a giugno. Con in club inglese potrebbe esserci la rottura tra qualche mese, Sanchez ha il contratto in scadenza nel 2018 ma ha declinato tutte le proposte di rinnovo arrivate dal club inglese ed ha fatto intuire, come riportato dal 'Times', la voglia di lasciare la Premier League. Il suo futuro potrebbe essere in Italia, visto che dal prossimo febbraio potrebbe liberarsi a parametro zero ma l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta ha fiutato l'affare ed ha intenzione di offrire all'Arsenal trenta milioni di euro per liberare il cileno nella sessione estiva del calciomercato. Sanchez potrebbe essere perfetto per il nuovo modulo varato da Massimiliano Allegri, in Inghilterra sono sicuri che il futuro dell'attaccante ex Barcellona sia a tinte bianconere.

