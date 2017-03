MILAN/ Calciomercato news: Honda lascerà l'Italia a fine stagione, destinazione America? (oggi, 3 marzo 2017)

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: HONDA LASCERA' I ROSSONERI A FINE STAGIONE, DESTINAZIONE AMERICA? (OGGI 3 MARZO 2017) -Il futuro di Keisuke Honda è sicuramente lontano dal Milan, con il centrocampista che non rientra nei piani di mister Vincenzo Montella per questa stagione, e sicuramente per le prossime. Il contratto del giapponese con i rossoneri scadrà il prossimo giugno, non ci sono state possibilità di rinnovo e quindi il mediano lascerà Milano per provare nuove avventure, magari in America. Come riportato da 'Il Giornale' ci sono possibilità di un trasferimento a parametro zero nella MLS, i New York City hanno già espresso la loro preferenza e vorrebbero portare Honda oltreoceano in vista della prossima stagione. New York potrebbe essere la giusta soluzione per la carriera di Honda che si sente eclissato al Milan, considerando che Vincenzo Montella ha più volte ribadito di non voler puntare sul centrocampista negli undici titolari che scenderanno in campo nelle prossime gare. Il campionato americano è in costante crescita, il giapponese potrebbe essere il primo obiettivo del club americano dopo aver perso Franck Lampard e Iraola.

