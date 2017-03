Milan/ Calciomercato news, Raiola allaccia i contatti con il Manchester per Donnarumma (oggi, 3 marzo 2017)

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: RAIOLA ALLACCIA I CONTATTI CON IL MANCHESTER UNITED PER DONNARUMMA (OGGI 3 MARZO 2017) - Gianluigi Donnarumma potrebbe diventare un nome caldo nella prossima sessione di calciomercato, soprattutto se il closing del Milan continuerà a slittare. L'agente del portiere, Mino Raiola, non vuole restare con le mani in mano e secondo quanto rivelato da 'Calciomercato.com' pare abbia già allacciato i primi contatti con il Manchester United di Josè Mourinho. Il club inglese è pronto ad investire una cifra importante per Donnarumma visto che è alla ricerca di un sostituto di De Gea, tentato a tornare in Liga e approdare al Real Madrid. L'operazione potrebbe aggirarsi intorno ai cinquanta milioni di euro, più tre milioni di euro netti a stagione per Donnarumma, cifre che potrebbero seriamente convincere il giovane portiere a trasferirsi in Premier League in vista della prossima stagione.Ovviamente Donnarumma vuole dare priorità al Milan, qualora i rossoneri dovessero proporgli un rinnovo del contratto con cifre importanti e soprattutto bisognerà convincere l'agente Raiola.

