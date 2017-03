NAPOLI/ Calciomercato news: occhi su Emerson e Mario Rui se parte Ghoulam (oggi, 3 marzo 2017)

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: OCCHI SU EMERSON E MARIO RUI DELLA ROMA (OGGI 3 MARZO 2017) - Il Napoli comincia a pensare a delle valide alternative in vista della sessione estiva del calciomercato qualora dovesse cedere Ghoulam. Il giocatore sembra essere in pole per lasciare il club azzurro in estate, ma la dirigenza partenopea non vuole farsi trovare scoperta e come svelato da 'Calciomercato.it' avrebbe messo gli occhi su due giocatori della Roma. Il primo potrebbe essere Emerson Palmieri, con il brasiliano che sta facendo vedere ottime cose con la maglia giallorossa attirando su di sé le attenzioni di diversi club esteri. Oltre al brasiliano, sempre in caso di partenza di Ghoulam, l'alternativa potrebbe essere Mario Rui. L'ex Empoli, ora in forza alla Roma, stenta a trovare un posto da titolare nella rosa allenata da Luciano Spalletti e con un'ottima offerta potrebbe decidere di cambiare aria in estate, soprattutto se dovesse ritrovare continuità. Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli monitora costantemente la situazione di questi due giocatori, in estate l'asse Roma-Napoli potrebbe essere bollente.

