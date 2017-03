Napoli / Calciomercato news: il Liverpool su Insigne, pronti 40 milioni (oggi, 3 marzo 2017)

NAPOLI, CALCIOMERCATO NEWS: IL LIVERPOOL VUOLE INSIGNE, PRONTI 40 MILIONI (OGGI 3 MARZO 2017) - Lorenzo Insigne sta vivendo un periodo idilliaco con la maglia del Napoli, mister Sarri non può fare a meno di lui ed il gol in Champions League contro il Real Madrid lo dimostra (al di là del risultato). Secondo quanto riportato dal 'Sun' l'attaccante partenopeo potrebbe essere un nome caldo nella prossima sessione estiva del calciomercato, tanto che c'è già una squadra fortemente interessata alle sue prestazioni. Si tratta del Liverpool, che secondo la stampa inglese dopo i rifiuti di Dembele e Pulisic avrebbe intenzione di mettere sul piatto circa quaranta milioni di euro per il cartellino di Lorenzo Insigne. Gli inglesi sanno bene che il giocatore non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli visto che non è arrivato l'accordo tra le parti e potrebbero far leva su questo aspetto per convincere Insigne a trasferirsi in Premier League. Tutto dipenderà dall'esito di questa stagione, le trattative per il suo rinnovo continuano ma l'incontro tra le parti sembra non arrivare, ed il calciomercato estivo si avvicina.

