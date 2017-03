ROMA/ Calciomercato news, Manolas il sacrificato in estate? (oggi, 3 marzo 2017)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: SARA' KOSTAS MANOLAS IL SACRIFICATO IN ESTATE? (OGGI 3 MARZO 2017) - Il bilancio della Roma è in rosso, con un negativo di 53.4 milioni di euro, che portano la dirigenza giallorossa a valutare eventuali cessioni nella sessione estiva del calciomercato. La Roma ha già ufficializzato Iago Falque al Torino incassando una piccola somma che non è stata reinvestita nel mercato di gennaio, e la prossima qualificazione alla Champions League si rivelerà fondamentale per le casse giallorosse. Radja Nainggolan ha svelato di voler restare nella Capitale anche il prossimo anno, Antonio Rudiger sembra essere una garanzia di mister Spalletti quindi tutte le strade della cessione portano a Kostas Manolas. Il difensore greco potrebbe essere proprio il sacrificato nella prossima sessione estiva del calciomercato, con l'Inter che è sempre in pole per il suo cartellino visto che ha necessità di un difensore in vista della prossima stagione. Si potrebbe pensare anche a Leandro Paredes, visto che il centrocampista ha diversi estimatori in Europa ma la cifra non arriverà sicuramente a quella di Kostas Manolas.

