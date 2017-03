Roma/ Calciomercato news: l'Inter prepara un'offerta per Kevin Strootman (oggi, 3 marzo 2016)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: L'INTER PREPARA UNA GRANDE OFFERTA PER KEVIN STROOTMAN (OGGI 3 MARZO 2017) - Sull'asse Milano-Roma potrebbero esserci trattative bollenti nella sessione estiva del calciomercato. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' i dirigenti nerazzurri hanno già contattato l'entourage di Kevin Strootman per arrivare al suo cartellino nel mese di giugno. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2018 ed i nerazzurri hanno intenzione di mettere sul piatto circa quaranta o quarantacinque milioni di euro alla Roma ed un contratto quinquennale da cinque milioni di euro netti a stagione più bonus per Kevin Strootman. Oltre al centrocampista serve anche un difensore all'Inter in vista della prossima stagione e tutte le strade portano ad un altro giallorosso Kostas Manolas oltre ad Antonio Rudiger che proprio nelle ultime ore ha superato il greco nelle gerarchie per la sessione estiva del calciomercato. L'Inter ha intenzione di investire almeno 150 milioni di euro il prossimo giugno nel calciomercato, il presidente Pallotta acconsentirà a cedere Strootman a quelle cifre?

© Riproduzione Riservata.