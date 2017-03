INTER/ Calciomercato news: Handanovic verso la Premier League. Berardi e Verratti primi obiettivi

Calciomercato Inter, Stefano Pioli (Foto: LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: HANDANOVIC VERSO LA PREMIER LEAGUE - Futuro in Premier League per Samir Handanovic? Le ultime notizie di calciomercato accostano il portiere dell'Inter ai due club di Manchester e al Liverpool. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Independent, il Manchester United avrebbe preso in considerazione il portiere nerazzurro per la sostituzione di David De Gea. L'estremo difensore dell'Inter è considerato un'alternativa a Gianluigi Donnarumma, che difende invece i pali del Milan. Ma su Handanovic ci sarebbero anche Liverpool e Manchester City: questi due club sono alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Tornano, dunque, le voci di un possibile addio tra Handanovic e l'Inter: in passato sono culminate in un nulla di fatto, ma quest'estate le strade potrebbero separarsi e per il 32enne sloveno potrebbero finalmente aprirsi le porte del campionato inglese. Resta da capire quale squadra riuscirà ad aggiudicarselo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BERARDI E VERRATTI PRIMI OBIETTIVI - Non mancano le idee all'Inter, soprattutto quando si tratta di calciomercato: c'è la volontà di rendere sempre più italiana la squadra, per questo la società nerazzurra sta pensando a Domenico Berardi e Marco Verratti. Sono questi, secondo il Corriere dello Sport, i primi obiettivi dell'Inter, che affiderà il grande rilancio a Stefano Pioli: il Suning ha, infatti, deciso di confermare il tecnico alla guida della squadra nerazzurra. A proposito di calciatori italiani: all'Inter continua a piacere Federico Bernardeschi, corteggiato anche dalla Juventus. Stando a quanto riportato da La Nazione, l'attaccante potrebbe però rinnovare con la Fiorentina, ma ciò non precluderebbe un trasferimento. Né l'Inter né la Juventus intendono mollare la presa, anzi sono in attesa di una rottura tra Bernardeschi e la società viola. Il rinnovo dell'attaccante porrà fine alle voci di calciomercato o l'Inter tornerà comunque alla carica?

