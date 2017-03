Juventus/ Calciomercato News, l'Athletic Bilbao è pronto a rinnovare il contratto di Inaki Williams per...

Corentin Tolisso - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, L'ATHLETIC BLINDA INAKI WILLIAMS? (OGGI, 30 MARZO 2017) – La Juventus è sulle tracce ormai da diverso tempo del calciatore dell'Athletic Bilbao Inaki Williams. Giocatore rapido e dotato di grande passo è stato osservato da vicino da uomini della Juventus in più di un'occasione. Il club spagnolo lo sa bene questo e starebbe pensando di blindare il calciatore fino al 2021 con un rinnovo verso l'alto e anche una clausola rescissoria di circa cinquanta milioni di euro. Questo non vuol dire che il club biancorosso cederà il calciatore alla Juventus, ma che correrà questa strada per cercare di alzare il valore di mercato e magari strappare più soldi alla Juventus. La notizia è riportata da Tuttosport che sottolinea comunque che la Juventus in alternativa segue con attenzione anche Marco Asensio del Real Madrid, calciatore esploso in questa stagione e che può giocare in diverse zone del campo da esterno d'attacco a interno di centrocampo in un reparto a tre. Staremo a vedere quello che accadrà da qui alle prossime settimane e se l'Athletic Bilbao andrà a rinnovare il contratto di Inaki Williams.



CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ATTENTI A TOLISSO (OGGI, 30 MARZO 2017) – La Juventus sembrava aver praticamente in mano il cartellino del centrocampista francese del Lione Corentin Tolisso. Nonostante questo però sono diverse le squadre che si sono accorte della sua qualità e che sembrano pronte a mettere le mani su di lui. Secondo quanto riportato da L'Equipe pare che il calciatore in questione sia ricercato con grande attenzione sia dall'Arsenal che dal Barcellona. Tolisso è un interno di centrocampo, giocatore di grande spessore tecnico che sa anche farsi valere sotto porta. Il giocatore è esploso all'attenzione del calcio italiano con le due grandi prestazioni contro la Roma in Europa League. C'è però da ricordare che l'estate scorsa il Napoli era stato davvero molto vicino dal prendere il calciatore francese. La Juventus ha un po' trascinato la situazione perchè avrebbe voluto inserire nell'affare il cartellino di Mario Lemina. Il Lione ha dimostrato interesse per il calciatore del Gabon ex Olympique Marsiglia, ma nonostante questo per Tolisso vuole solo soldi e ha già sottolineato che solamente dopo si andrà a parlare del calciatore della Juventus.

