MILAN/ Calciomercato news: spunta Morata per l'attacco, ma va risolto il rebus Deulofeu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SPUNTA MORATA PER L'ATTACCO - A quali mosse di calciomercato sta lavorando il Milan? La priorità della società rossonera sembra essere l'attacco: per rinforzarlo non si sta pensando solo a Pierre-Emerick Aubameyang, il bomber del Borussia Dortmund. Si stanno valutando anche altri grandi nomi per riportare il Milan in alto e tra questi ci sarebbe quello di Alvaro Morata. Stando a quanto riportato da Premium Sport, la nuova idea di calciomercato del Milan per rinforzare il reparto offensivo di Vincenzo Montella è, dunque, l'ex attaccante della Juventus. Attualmente il calciatore spagnolo è valutato circa 70 milioni di euro dal Real Madrid, dove tra l'altro non sta trovando molto spazio. Dunque, Fassone e Mirabelli starebbero valutando l'ipotesi di riportarlo in Italia e di fargli indossare la maglia rossonera. L'estate scorsa Morata ha respinto la pista che portava al Napoli, saprà dire no anche al Milan nel caso in cui si presentasse questa chance?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: VA RISOLTO IL REBUS DEULOFEU - Non sono passate inosservate le prestazioni di Gerard Deulofeu, che ha ritrovato condizione e sorrisi con la maglia del Milan. L'esterno spagnolo potrebbe tornare al Barcellona al termine della stagione: la notizia è stata riportata in Spagna, dove si parla dell'intenzione della società blaugrana di esercitare il diritto di recompra. Il Barcellona, dunque, potrebbe riprendersi Deulofeu per 12 milioni di euro, ma la dirigenza catalana ha tempo solo fino al 30 giugno per far valere questo diritto. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, sarà il nuovo allenatore del Barcellona a decidere se Deulofeu potrà restare in rosa o se sarà solo una plusvalenza. Del resto sono diverse le squadre interessate all'esterno classe '94, tra cui proprio il Milan, che avrebbe comunicato all'Everton la volontà di trattenere in Italia il calciatore. L'intrigo è, dunque, servito: come andrà a finire? Non mancheranno le sorprese nei prossimi mesi.

